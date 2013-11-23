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فالكاو رئيس تحرير مجلة كولومبية لعدد واحد

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فالكاو رئيس تحرير مجلة كولومبية لعدد واحد فالكاو رئيس تحرير مجلة كولومبية لعدد واحد

تولى نجم الكولومبي لكرة القدم ومهاجم موناكو الفرنسي، راداميل فالكاو، إدارة نسخة خاصة من مجلة كولومبية.

وذكرت مجلة (كروموس) لـ(إفي) أن فالكاو، الذي درس الصحافة، كتب افتتاحية هذا العدد الخاص.

واعتمد فالكاو في هذا العدد الخاص المكون من 250 صحفة على قيم الحب والحلم والزعامة والإعجاب والخلق والمساعدة والثقة والمتعة والمشاركة والنصر والمثابرة.

ومن عالم كرة القدم شارك فالكاو في هذا العدد الأرجنتينيون دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وخورخي فالدانو، مدير عام ريال مدريد السابق، واللاعب السابق كارلوس موستازا ميرلو.

كما شارك في هذا العدد البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لتوتنام الإنجليزي.

ويشارك في العدد أيضا والدا فالكاو، راداميل جارسيا وكارمينزا زاراتي، فضلا عن أصدقائه وزملائه في فرق مختلفة لعب بها خلال مسيرته التي بدأت في الأرجنتين ثم البرتغال وإسبانيا حتى انتقل للعب في فرنسا.

ويضم العدد أيضا أكثر المطاعم وأماكن العطلات التي يفضلها فالكاو وتفاصيل عن حياته بشكل عام.

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