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جماهير ريال مدريد تصمم دخلة خاصة لرونالدو قبل مباراة جالاتاسراي

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جماهير ريال مدريد تصمم دخلة خاصة لرونالدو قبل مباراة جالاتاسراي جماهير ريال مدريد تصمم دخلة خاصة لرونالدو قبل مباراة جالاتاسراي

(إفي) - أطلقت جماهير ريال مدريد مبادرة لتصميم لوحة تحمل ملامح نجم الفريق كريستيانو رونالدو بطول مقاعد الفريق في سانتياجو برنابيو معقل قبل مباراة جالاتاسراي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم إلى أن الجماهير تسعى لتصميم اللوحة باستخدام 45 ألف صورة بطول المقاعد، في مبادرة أطلقت تحت شعار "كلنا كريستيانو".

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الملكي أخطرت بتلك المبادرة، وحظيت بموافقتها.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع دعوات لرفع لافتات خلال المباراة مطالبة بمنح النجم البرتغالي جائزة الكرة الذهبية.

ويقدم كريستيانو أداء مبهرا في الوقت الحالي، ففضلا عن الأهداف الحاسمة التي سجلها مع فريقه ريال مدريد، قاد منتخب بلاده للتأهل إلى مونديال 2014 بالبرازيل بثلاثية أحرزها في مرمى السويد في الملحق.

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