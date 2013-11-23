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استطلاع: إسبانيا والبرازيل الأقرب للفوز بالمونديال

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استطلاع: إسبانيا والبرازيل الأقرب للفوز بالمونديال استطلاع: إسبانيا والبرازيل الأقرب للفوز بالمونديال

(غفي) - كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن منتخبي إسبانيا والبرازيل هما المرشحان الأوفر حظا للفوز بمونديال 2014 الذي يستضيفه البلد اللاتيني.

وأشار الاستطلاع الذي نشره الموقع الالكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم إلى تقارب كفتي إسبانيا والبرازيل في الترشيحات، الا أن "الماتادور" يتقدم بفارق ضئيل على راقصي السامبا.

واحتلت المركز الثالث في نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 80 ألف شخص، ألمانيا تليها الأرجنتين ثم كولومبيا، التي يرى المشاركون أن لها حظوظ في الفوز باللقب.

ويدافع الإسباني عن لقب كأس العالم في ظل منافسة متوقعة من البرازيل صاحبة الضيافة، والتي فازت على "الماتادور" في نهائي كأس القارات.

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