فيديو - سواريز: ثمني 500 مليون.. ومدافع النشامي: أنا أردني لا أقدر بثمن

كشف شريف عدنان مدافع الأردن عن أسباب الاحتكاك بينه وبين لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي في مباراة المنتخبين في تصفيات مونديال 2014.

الأردن تحت قيادة حسام حسن تعادلت مع مضيفتها أوروجواي 0-0 في إياب الملحق المؤهل للمونديال، ليتأهل رفاق سواريز بعد الفوز 5-0 في عمان.

وشهدت مباراة الإياب تلاسن لفظي بين سواريز نجم ليفربول وعدنان خلال تنفيذ ركلة ركنية لأوروجواي، وشغلت أسبابه وسائل الإعلام الأردنية في الفترة الماضية.

وقال عدنان لوسائل الإعلام الأردنية: "سواريز قال لي تعال نفذ الركلة الركنية بدلا مني، فضحكت بسخرية".

وتابع "فقال لي أنا سواريز ثمني 500 مليون، فقلت له وأنا أردني لا أقدر بثمن، وهو سبب غضبه مني".

وأشار مدافع الفيصلي الأردني إلى احتكاك آخر وقع بينه وبين إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.

وقال: "قبل المباراة قال كافاني لنا هل انتم مجانين لتأتوا الي هنا لتلعبوا مع الكبار؟، فأجبته انت اليوم سترى من الكبار".

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