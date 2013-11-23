الصحافة التركية:أمير كرارة مفتون بنور

اهتمت الصحافة التركية بمقابلة الممثل المصري أمير كرارة في برنامج "قصر الكلام"، الذي استقبلته فيه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على قناة MBC مصر قبل فترة، ونشرت رأيه بأداء الممثلة التركية سونجول أودين أمامه في مسلسل "تحت الأرض" تحت عنوان "أمير الشرق الأوسط مفتون بسونجول أودين".

فقد وصف أمير نور بالفنانة المحترفة البسيطة التي أدت المطلوب منها بحرفية عالية كأي ممثلة محترفة، وقال إنّه تعلم اللغة التركية لأجلها، وكان حين يخرج من الستوديو ينسى الكلمات التركية. كما قال إنها تتمتع بقدرة هائلة على الأداء الطبيعي وأنه معجب بها كثيراً كممثلة موهوبة.

وأشارت الصحافة التركية إلى أن العمل حقّق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي لامتلاك كل من البطل المصري أمير كرارة وضيفة الشرف الفنانة التركية سونجول أودين شعبية واسعة في العالم العربي، ويعرض العمل حالياً على عدة قنوات عربية من بينها قناة "الحياة" المصرية التي أعلنت مقاطعتها للدراما التركية لكنها تعرض حالياً "تحت الأرض" بالرغم من مشاركة التركية سونجول أودين فيه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"