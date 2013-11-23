Eminem يعود إلى زوجته بعد 7 أعوام من الطلاق

من المتوقع أن يعلن النجم العالمي Eminem قريباً خبر عودته إلى زوجته السابقة Kim Mathers، بعد مضي 7 أعوام على طلاقهما الثاني.

وقالت والدة Mathers إنّ ابنتها وطليقها عادا للخروج معاً، فيما يتوقع أن يعلنا عودتهما إلى بعضهما في وقت قريب، مشدّدة على أنّهما متفقان بشكل كبير. وقد اشترى Eminem، الذي فكّر سابقاً بالانتحار، لزوجته السابقة منزلاً يبعد 22 ميلاً فقط عن منزل أهلها، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وقالت Marie Hartter جدة Whitney، ابنة Eminem بالتبني، إنّ الثنائي لم يعودا إلى بعضهما حتى الآن، برغم أنّها تتوقع أن يكون ذلك قريباً، لأنّهما متحابان منذ عمر الـ14 و الـ15، ومهما غنى كرهه لها، إلا أنّ من المؤكّد أنه يحبّها كثيراً، وسيشيخان معاً في منزل واحد.

أمّا Debbie Mathers، والدة Eminem، التي تصالح معها مؤخراً، فقالت إنّ الحب الأول لا يمكن أن ينتهي ببساطة أو أن يتوقف؛ لذلك Eminem و Mathers سيعودان سويّاً.

يُذكر أنّ Eminem و Mathers كانا قد تزوّجا عام 1999، ثمّ حصل أوّل طلاق عام 2001، ومن بعدها تزوجا مجدّداً عام 2006، وتطلّقا في نفس العام.