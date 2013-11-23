جديد الجمال: وصلات شعر مستعارة لتكثيف وتعريض الحاجبين

ظهرت عارضات الأزياء هذا الموسم بحاجبين عريضين على منصات العرض، ما يعني أنّ هذه الموضة مستمرّة!

فهل ترغبين في تقليد إطلالاتهنّ؟ إذاً، الحلّ بملحقات الحواجب أو وصلات الشعر الخاصّة بالحواجب.

ما هي ملحقات الحاجبين:

إنّ ملحقات الحاجبين شبيهة بملحقات الرموش (الرموش الاصطناعيّة)، وهي مصنوعة من شعر اصطناعي وطبيعي، توضع إلى جانب الحاجبين أو عليهما. إنّها طريقة مثاليّة للحصول على حاجبين عريضين قادرين على إبراز جمال عينيك. إن كنت تعتقدين أنّ حاجبيك قصيرين أو خفيفين، فقد تشكّل ملحقات الحاجبين الحلّ المثاليّ بالنسبة إليك.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف هذه الملحقات من حيث نوع الشعر وكثافته، وتكثر أيضاً صالونات التجميل التي تقدّم هذه الخدمة لزبوناتها. إنّها تقدّم خدمة صيانتها وتعديلها لكي تدوم الملحقات وقتاً طويلاً.

نقترح عليك أيضاً الذهاب إلى اختصاصي في الحاجبين، قبل وضع ملحقات، لأنّه قد يقدّم لك مشورة حول الشكل الذي يُناسبك ويبرز جمال وجهك وعينيك في الآن معاً. اطلبي منه أيضاً توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية. بهذه الطريقة، ستحصلين على كلّ المعلومات الضرورية المتّصلة بملحقات الحاجبين، وستعلمين أيّ مستحضرات يتمّ استخدامها، وماذا ينتظرك، خلال عملية تطبيق ملحقات الحاجبين.

ملحقات طبيعية للحاجبين

إن كنت ترغبين في الابتعاد عن الحاجبين الاصطناعيين، ننصحك بالطبع باستخدام ملحقات من الشعر الطبيعيّ. إنّها تتضمن شعراً طبيعياً ملصقاً مباشرةً بحاجبيك، لا بالبشرة. إنّها طريقة مثاليّة لكي يبدو الحاجبين طبيعيين وأكثر كثافةً وسماكةً.

عدة ملحقات الحاجبين

إن أردت تطبيق ملحقات على حاجبيك في المنزل، فإنها تتوفر في الأسواق، وهي مزوّدة بتوجيهات مفيدة. انتبهي إلى المنتجات الموجودة فيها، واختاري تباعاً.

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