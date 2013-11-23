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من هي نجمة هوليوود صاحبة الابتسامة الأجمل؟

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من هي نجمة هوليوود صاحبة الابتسامة الأجمل؟ من هي نجمة هوليوود صاحبة الابتسامة الأجمل؟

في الوقت الذي يشهد العالم انتشار جراحات تجميل الأسنان، نقدّم لك بعض التقنيات الخاصّة بفنّ الأسنان بغية التنافس مع أجمل الابتسامات في هوليوود.

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• الأسنان المرحة: من كيتي باري إلى ريهانا، كثيرات هن نجمات هوليوود اللواتي يستعنّ بالحلي لتزيين ابتساماتهنّ.
• أسنان ناصعة البياض: هل تدخّنين أو تكثرين من شرب القهوة أو المشروبات الغازية؟ التي تعرض ابتسامتنا البيضاء إلى امتحانات يومية. لكن بفضل الموادّ المبيّضة الناشطة المتطورة، يمكنك تبييض أسنانك من دون المرور بعيادة طبيب الأسنان.
• أسنان نظيفة: عند التسوّق، ستجدين فراشي أسنان معلبة بشكل جميل ومرح ولديها خصائص تنظيفيّة فعّالة.
• اصطفاف الأسنان: هل ترغبين في الحصول على ابتسامة هوليوودية من دون وضع جهاز حديديّ؟ أصبح هذا ممكناً عبر مئزاب شفاف من مادة إنفيزالين. فإن وضعت هذا الجهاز الشفاف لمدة 22 ساعة يومياً، خلال بضعة أشهر، تصبح أسنانك مصطفة. في الواقع، يجب زيارة الاختصاصي كلّ أسبوعين لإعادة تخصيص الجهاز لتقويم الأسنان بالشكل الصحيح.

يذكر أن كثيرات هن النجمات اللواتي يستحقّن لقب النجمة صاحبة الإبتسامة الاجمل كسكارليت جوهنسون، تايلر سويفت، ميغان فوكس، كيت ميدلتون، أنجولينا جولي وغيرهن من النجمات....
أخيراً شاهدي أنت الصور وأخبيرنا من هي النجمة صاحبة الإبتسامة الأجمل في هوليوود؟

تابعي هنا:

بالفيديو: زيّني أظافرك بصورتك أو صورة نجمك المفضّل!

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سيدتي

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