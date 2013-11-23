وفد الاتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحيين يزور مصر لمدة أسبوع

وصل إلى مصر، صباح اليوم السبت، وفد الاتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحيين، فى زيارة تستغرق أسبوعا لمتابعة الوضع الحالى، والتأكد من عودة الأمن والأمان للشارع حتى تعود السياحة إلى مصر مرة ثانية.

وصرح رفعت أبو بكر، مدير عام الفنادق العائمة بإحدى الشركات التى تستضيف الوفد خلال زيارته لأسوان على إحدى البواخر، أن الوفد يضم صحفيين وكتابا من 23 دولة من أعضاء الاتحاد، برئاسة تيجان حداد رئيس الاتحاد، وصلاح عطية نائب رئيس الاتحاد.

وأضاف أن الزيارة تأتى فى إطار مبادرة من وزيرى السياحة والطيران بهدف الترويج للسياحة ونقل الصورة الحقيقية عن مصر، مشيرا إلى أن الزيارة تمتد لمدة أسبوع، ويزور فيها الوفد القاهرة والأقصر والغردقة وأسوان، وهى فرصة عظيمة لإيضاح الصورة الحقيقية فى مصر للإعلام العالمى، وخاصة فى المناطق السياحية التى تتمتع بقدر كبير من الأمن والأمان.

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