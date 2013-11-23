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منظمة العدل والتنمية بمشاركة القبائل العربية فى مؤتمر بعرب قصر هور بالمنيا

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منظمة العدل والتنمية بمشاركة القبائل العربية فى مؤتمر بعرب قصر هور بالمنيا منظمة العدل والتنمية بمشاركة القبائل العربية فى مؤتمر بعرب قصر هور بالمنيا

منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا

 

عقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان المؤتمر الثالث لأول مرة بالصعيد عن القبائل العربية والأقباط والعمال والفلاحين ومعدومى الدخل والعاطلين وذلك بعرب قصر هور بالمنيا لتفعيل المواطنة والقضاء على التمييز.

شارك فى المؤتمر ممثل عن الاقباط بدير ” القديس ابو فانا بهور”ابونا الراهب مكارى والراهب مكسموس والشيخ فرح عزوز مدير عام بأوقاف ملوى و الدكتور محمد واكد باحث فى علم الاجتماع بالقاهرة والدكتورة ماجدة الصياد ممثلة من بيت العائلة بالقاهرة وشريف نادى عضو الهيئة العليا بالمصريين الاحرار واحمد سميكة مسؤل حزب الوفد بملوى وإسماعيل الحفناوى من مجلس الثوار وعادل صديق ناشط حقوقى واحمد كمال ناشط حقوقى وممثل القبائل بالمنيا على النجارى حيث تحدثا عن تهميش الاقليات الدينية والعرقية مثل الاقباط والقبائل العربية ومعدومى الدخل والفقراء والعمال والفلاحين ممن لم يحصلوا على حقوقهم من قبل الدولة او الاقباط ممن لم ترمم كنائسهم.

وتناول نادى عاطف رئيس المنظمة خلال المؤتمر عدد من القضايا على رأسها عدم السماح لأبناء الاقليات بالحق فى الالتحاق بأجهزة الدولة السيادية مثل الامن القومى والمخابرات وتولى المناصب العليا بالدولة وكذا عدم تمثيل الاقليات والقبائل العربية بدستور عمرو موسى وتخوين ابناء القبائل العربية والبدوية من قبل نظام مبارك وعدم السماح لهم بالدخول للكليات العسكرية والشرطية واستمرار تخوينهم
> وأشار الى ان رغم توقيعها على كافة القوانين الدولية لمناهضة التمييز إلا ان الحكومات المصرية ما زالت تمارس كل اشكال التمييز ضد الاقليات والمهشمين .

 

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