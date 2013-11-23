مرور أبوظبي: تشغيل رادارات جديدة على 8 طرق بعد غد

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تشغيل عدد من الرادارات الجديدة على 8 طرق بإمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من بعد غد "الاثنين"، في إطار أولوية جعل الطرق أكثر أماناً واستراتيجية السلامة المرورية للمديرية؛ ودعم الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأكد النقيب أحمد عبد الله المهيري، رئيس قسم السلامة المرورية في إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن الرادارات الجديدة تشمل طريق الشاحنات "مصفح" وطريق الشاحنات "جسر المقطع إلى مجمع الجسور- طريق ابوظبي العين- آم النار - شاطئ الراحة "- شارع الشيخ مكتوم بن راشد - طريق مطار أبوظبي الدولي – طريق سويحان.

وقال إن الرادارات الجديدة تم تركيبها ضمن خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية بإمارة أبوظبي باعتبار"السلامة على الطرق مسؤولية الجميع"، موضحاً أن الخطة تضمنت تطوير استراتيجية شاملة لإدارة السرعات وتنفيذ حملات ضبط وتوعية وزيادة أعداد أجهزة الضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية؛ لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، حيث أدت تلك الجهود إلى انخفاض عدد من الحوادث الجسيمة التي يعود سببها إلى السرعة في عام 2012 بنسبة 21% ، وبما يسهم في الحد من السرعات العالية وما ينتج عنها من خسائر بشرية واقتصادية و اجتماعية.

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