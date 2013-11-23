تمديد العمل 24 ساعة في مركز فحص المركبات الرئيسي بأبوظبي

أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، تمديد العمل 24 ساعة في مركز الفحص الفني للمركبات في مبنى السلامة الرئيسي بأبوظبي، وزيادة ساعتين في عمل المراكز الأخرى، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير الجهد والوقت بسرعة إنجاز معاملاتهم .

وحسب التعديل الجديد فإن ساعات العمل أصبحت على مدار 24 ساعة في مبنى السلامة الرئيسي في أبوظبي، ومن الساعة السابعة صباحاً لغاية العاشرة مساءً في مباني السلامة بمناطق مصفح وبني ياس والسمحة، وترخيص العين والهير، في ما حددت من السابعة صباحاً لغاية الثالثة مساءً في الوقن، ومسار الفحص الفني في محطة خدمات أدنوك بمنطقة رماح بمدينة العين، و مباني السلامة بمنطقة الرويس ومدينة زايد، ومسار الفحص في محطة خدمات أدنوك في المرفأ بالمنطقة الغربية.

وبرر العقيد سهيل الخيلي، رئيس قسم ترخيص الآليات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، تمديد ساعات العمل في تلك المراكز بزيادة عدد المركبات التي تخضع للفحص الفني في إمارة أبوظبي؛ وتحسين الخدمات التي تقدمها الإدارة وتقليل الوقت المستغرق في الإنجاز على نحو يتوافق مع رؤية شرطة أبوظبي في جودة الخدمة؛ وتميزها والوصول بها للمواطنين والمقيمين أينما كانوا .

وقال إن الإدارة تتعامل مع طالبي الخدمة ضمن منهجية شرطة أبوظبي في التسهيل عليهم، والتواصل معهم عبر سياسة الباب المفتوح؛ من خلال مركز خدمة العملاء الذي يتولى حل المشكلات التي تواجههم بشكل مباشر بالتنسيق مع 25 جهة، دون الحاجة إلى إرسال المراجعين إلى تلك الجهة والرد على استفساراتهم بشـأن المستندات المطلوبة والإجراءات عبر الرقم المجاني، وموقع الشكاوى والمقترحات على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد توظيف جميع الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الإدارة عن طريق المركز الرئيسي، ومراكز الخدمة المتوافرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

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