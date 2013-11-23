الصفاقسي يسعى لصعق مازيمبي في نهائي الكونفدرالية اليوم برادس

يسعى الصفاقسي التونسي لحسم لقب كأس الإتحاد الأفريقي من خلال لقاء الذهاب بالدور النهائي والذي يستضيف فيه غدا السبت فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

ويخوض الصفاقسي المباراة بعيدا عن ملعبه بصفاقس والذي يخضع لأعمال تهيئة بينما سمحت السلطات بحضور 30 ألف مشجع فقط على ملعب رادس وهو نصف سعة الملعب لدواع أمنية.

ويعد الصفاقسي أحد أبرز الفرق ذات الخبرة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي حيث سبق له أن خاض الدور النهائي خمس مرات وتوج باللقب في ثلاث منها أعوام 1998 و2007 و2008.

ويتطلع الفريق عبر مواجهته مع مازيمبي العنيد إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الذي يقتسمه حاليًا مع كل من النجم الساحلي وشبيبة القبائل الجزائري بينما يرنو الفريق الكونغولي للفوز باللقب الأول له والوحيد الذي ينقص خزانة ألقابه.

وحقق كل فريق الفوز على ملعبه في المواجهة التي جمعتهما في ذات المسابقة عام 2007 وفاز الصفاقسي باللقب. ولكن مازيمبي لم يسبق له أن حقق أي فوز على الأندية التونسية في تونس بمختلف المسابقات الأفريقية ويحتفظ في المقابل بأفضل ذكرى له في مواجهته مع أندية تونس عندما أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2010 بفوز ساحق على الترجي في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل 1-1 إيابا بتونس.

وتعتبر وسائل الإعلام التونسية أن الصفاقسي سيكون في مهمة لحفظ ماء الوجه للكرة التونسية بعد أسبوع واحد من السقوط المدوي للمنتخب التونسي أمام نظيره الكاميروني في ياوندي1-4 بالدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويسعى المدرب الهولندي رود كرول، والذي قاد لمدة شهرين فقط المنتخب التونسي خلال الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم، لتعويض سقوطه مع نسور قرطاج بإحراز لقب الكونفيدرالية مع الصفاقسي وإضافته للقب الدوري المحلي الذي فاز به في الموسم الماضي.