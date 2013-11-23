فينغر : غياب ويلشير لن يكون طويلا

أعرب مدرب فريق آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، الجمعة، عن أمله في عودة جاك ويلشير إلى الملاعب قريبا، عقب إصابته في الكاحل، وقال إن الجهاز الطبي لآرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكد له أن إصابته لن تستمر طويلا.

وأضاف فينغر “إن إصابة ويلشير في الكاحل تعني أنه يجب عليه التعامل معها بحذر إذا أراد استكمال الموسم”. وعانى ويلشير لاعب وسط إنجلترا من متاعب في الكاحل والركبة خلال مشواره الكروي.

وكان ويلشير يلعب وهو يعاني من آلام، لكنه لائق الآن لمواجهة ساوثامبتون غدا السبت بعدما لعب مع إنجلترا هذا الشهر دون متاعب.

وقال فينغر للصحفيين: “نلعب 60 مباراة كل عام، وبالتأكيد يجب أن يتعامل جاك مع الأمر، لكن إذا كانت آلامه شديدة سندفع به عند الحاجة فقط”.

وأضاف: “إذا كان هناك إنذار بشأن كاحله فإننا بالطبع سنحصل على نصيحة من الجهاز الطبي والدفع به إذا كان يستطيع اللعب.” وتابع: “أبلغني الجهاز الطبي أنه لا يوجد قلق على المدى الطويل. إنه لا يزال يتعافى من الالتهابات”.

وذكرت تقارير أن ويلشير “21 عامًا” أصيب مرة أخرى عند نزوله بديلا في الشوط الثاني للمباراة الودية التي خسرت فيها إنجلترا أمام ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.

ونفى فينغر التقارير التي ذكرت دخوله في خلاف مع الاتحاد الإنجليزي بسبب قرار مدرب المنتخب روي هودسون بإشراك ويلشير مرتين في فترة التوقف الدولية.

وقال فينغر: “لا يوجد مشكلة بين الاتحاد الإنجليزي وآرسنال. لا أعلم من أين جاءت هذه الفكرة لأنه كان من المفترض أن يلعب”.