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النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

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النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

المتهمين بقتل شهيد الشرطة بالاسماعيلية

 

أمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل  النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الاسماعيلية 4 ايام على ذمة التحقيق .

يذكر أن أجهزة الامن بالاسماعيلية أمس قد ألقت القبض على قتلة الشهيد ، وقالت مصادر أمنية لأونا أن عددهم 7 من المطلوبين أمنياً والبلطجية، وتم ضبطهم فى مناطق عزبة بكرى وأبو عطوة والطريق الدائرى وبحوزتهم السلاح الخاص بالضابط والسلاح المستخدم فى الحادث وهو فرد خرطوش ، وأعترف المضبوطين بالجريمة .

وكان الضابط يطارد مجموعة البلطجية بمدينة الاسماعيلية وبادره أحدهم بإطلاق خرطوش مما أدى إلى أستشهاده .

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