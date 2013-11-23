النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الاسماعيلية 4 ايام على ذمة التحقيق .

يذكر أن أجهزة الامن بالاسماعيلية أمس قد ألقت القبض على قتلة الشهيد ، وقالت مصادر أمنية لأونا أن عددهم 7 من المطلوبين أمنياً والبلطجية، وتم ضبطهم فى مناطق عزبة بكرى وأبو عطوة والطريق الدائرى وبحوزتهم السلاح الخاص بالضابط والسلاح المستخدم فى الحادث وهو فرد خرطوش ، وأعترف المضبوطين بالجريمة .

وكان الضابط يطارد مجموعة البلطجية بمدينة الاسماعيلية وبادره أحدهم بإطلاق خرطوش مما أدى إلى أستشهاده .