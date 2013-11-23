بلحاج واثق من العودة إلى صفوف منتخب الجزائر

أكد الجزائري نذير بلحاج مدافع السد القطري ثقته في العودة الى صفوف منتخب بلاده المتأهل إلى نهائيات كأس العالم البرازيل.

وأوضح بلحاج في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد إنه مؤمن بحظوظه مع المُنتخب بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه القطري هذا الموسم وإنه ينتظر قرار البوسني وحيد خليلودزيتش مدرب المنتخب لتقديم كل جهوده لمنتخب الخضر.

وأشاد بلحاج بالمنتخب الجزائري، مُشيرًا إلى أنه أكد تفوقه على المستوى العربي بعد الصعود الثاني على التوالي إلى كاس العالم، بالإضافة إلي امتلاك الفريق مجموعة اللاعبين الجيدين والذين لديهم روح كبيرة لرفع اسم الجزائر عاليًا فى كأس العالم القادم.

وتاهلت الجزائر الثلاثاء الماضي بعد فوزها على بوركينا فاسو 1-0 في البليدة في اياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية بعدما خسرت 2-3 ذهابا في واجادوجو.