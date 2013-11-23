أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

Google+ Print
ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

القاهرة.. تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى إجراءات التصويت النهائى على مواد الدستور لإقراره، فى جلسة مفتوحة وعلنية، ومن المقرر أن يتم قبل التصويت النهائى على الدستور عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم فى المواد التى تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائى فى جلسة مفتوحة ومعلنة.

نواكشوط.. يتوجه أكثر من مليون ناخب موريتانى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 147 نائبا برلمانيا من أصل 400 مرشح، ومجالس بلدية لـ 218 دائرة انتخابية يتنافس عليها أكثر من 1100 لائحة انتخابية.

القاهرة.. تبدأ هيئة سكك حديد فى تشغيل 14 قطارا بين الصعيد والقاهرة، بواقع 7 قطارات ذهابا ومثلها عودة، بينها 4 قطارات مكيفة و3 مميزة، بالإضافة إلى قطارين بين الإسكندرية والقاهرة بواقع رحلة ذهابا وإيابا.

القاهرة.. يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم مؤتمرا عماليا بمنطقة حلوان الصناعية بمقر شركة الحديد والصلب لبحث المشكلات التى تعانى منها الشركة والمصانع الأخرى لإنتاج الأسمنت والنسيج والسيارات والصناعات المعدنية.

القاهرة.. تتصدر لائحة صندوق الإعانات والزمالة جدول أعمال اجتماع مجلس نقابة الصيادلة المقرر عقده اليوم، وسيتم خلاله مناقشة بنود لائحة الإعانات تمهيدا لإقرارها.

بنها.. تقوم وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط يرافقها محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر والدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بافتتاح التوسعات الجديدة بقسم حضانات الأطفال بمستشفى بنها التخصصى، والذى يعد أحد أكبر المستشفيات المتخصصة للأطفال بمحافظات الدلتا.

القاهرة..يفتتح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، الحلقة النقاشية التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "السياسات الاقتصادية فى سياق مراحل الانتقال العربية- مصر نموذجاً"، وتستمر على مدى يومين بفندق رمسيس هيلتون فى القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم