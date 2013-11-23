ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

القاهرة.. تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى إجراءات التصويت النهائى على مواد الدستور لإقراره، فى جلسة مفتوحة وعلنية، ومن المقرر أن يتم قبل التصويت النهائى على الدستور عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم فى المواد التى تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائى فى جلسة مفتوحة ومعلنة.

نواكشوط.. يتوجه أكثر من مليون ناخب موريتانى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 147 نائبا برلمانيا من أصل 400 مرشح، ومجالس بلدية لـ 218 دائرة انتخابية يتنافس عليها أكثر من 1100 لائحة انتخابية.

القاهرة.. تبدأ هيئة سكك حديد مصر فى تشغيل 14 قطارا بين الصعيد والقاهرة، بواقع 7 قطارات ذهابا ومثلها عودة، بينها 4 قطارات مكيفة و3 مميزة، بالإضافة إلى قطارين بين الإسكندرية والقاهرة بواقع رحلة ذهابا وإيابا.

القاهرة.. يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم مؤتمرا عماليا بمنطقة حلوان الصناعية بمقر شركة الحديد والصلب لبحث المشكلات التى تعانى منها الشركة والمصانع الأخرى لإنتاج الأسمنت والنسيج والسيارات والصناعات المعدنية.

القاهرة.. تتصدر لائحة صندوق الإعانات والزمالة جدول أعمال اجتماع مجلس نقابة الصيادلة المقرر عقده اليوم، وسيتم خلاله مناقشة بنود لائحة الإعانات تمهيدا لإقرارها.

بنها.. تقوم وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط يرافقها محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر والدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بافتتاح التوسعات الجديدة بقسم حضانات الأطفال بمستشفى بنها التخصصى، والذى يعد أحد أكبر المستشفيات المتخصصة للأطفال بمحافظات الدلتا.

القاهرة..يفتتح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، الحلقة النقاشية التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "السياسات الاقتصادية فى سياق مراحل الانتقال العربية- مصر نموذجاً"، وتستمر على مدى يومين بفندق رمسيس هيلتون فى القاهرة.