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"الغذاء العالمية": 10 آلاف لاجئ سورى دخلوا لبنان خلال الأيام الماضية

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"الغذاء العالمية": 10 آلاف لاجئ سورى دخلوا لبنان خلال الأيام الماضية "الغذاء العالمية": 10 آلاف لاجئ سورى دخلوا لبنان خلال الأيام الماضية

أكدت جين هوارد، المتحدثة باسم منظمة الغذاء العالمية أن 10 آلاف لاجئ سورى دخلوا لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، محذرة من سوء أوضاعهم الإنسانية لاسيما فى منطقة البقاع.

ونقلت قناة "العربية" اليوم السبت، عن هوارد قولها "خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك تدفق للاجئين السوريين إلى وادى البقاع، ولكن أوضاعهم فى الواقع سيئة جدا".. مؤكدة قيامهم بإرسال مساعدات غذائية لعشرة آلاف شخص، لكنها ستكفيهم لمدة شهر فقط.

وتأتى تصريحات هوارد فى الوقت الذى دعت فيه المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، دول الاتحاد الأوروبى إلى فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين الفارين إلى بلغاريا.

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