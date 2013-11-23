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أمين الاتحاد التونسي للشغل: اختيار رئيس الحكومة الجديد نهاية الأسبوع

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أمين الاتحاد التونسي للشغل: اختيار رئيس الحكومة الجديد نهاية الأسبوع أمين الاتحاد التونسي للشغل: اختيار رئيس الحكومة الجديد نهاية الأسبوع
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن الحسم في اختيار رئيس الجديد سيكون مع نهاية الأسبوع.ولفت «العباسي» في تصريحات إعلامية عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، إلى أنه تم تحديد بعض الأسماء «لم يكشف عنها» سيقع الاختيار من بينهم رئيس حكومة جديد يخلف، علي العريض، في حكومة كفاءات مستقلة.وأقرّ «العباسي» بوجود صعوبات، لم يحددها، في عملية استئناف الحوار الوطني المعلّق منذ الرابع من نوفمبر الجاري.وقاد الرباعي الراعي للحوار الوطني طيلة الأسابيع الماضية، والذي يضم «الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سلسلة من المفاوضات مع مختلف القوى السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، لحسم الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار الوطني.كان «العباسي» أعلن، الخميس، عن تقدّم المفاوضات بين مختلف الفرقاء السياسيين حول التوافق حول رئيس الحكومة الجديد، دون أن يوضح طبيعة هذا التوافق.وكانت حركة «النهضة»، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تراجعها عن التنقيحات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي «البرلمان المؤقت»، بهدف إنهاء الأزمة السياسية، وإقناع نواب المعارضة المنسحبين بالعودة إلى المجلس.

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