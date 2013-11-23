«دولة العراق الإسلامية» عن قطع شجرة بسوريا: «كان الناس يعبدونها من دون الله»

قطع مقاتلون من جماعة ما يعرف بـ«دولة العراق الإسلامية» المرتبطة بتنظيم القاعدة شجرة عمرها 160 عاماً في شمال سوريا، اعتبرتها «صنماً كان يأتي الناس إليها ويعبدونها من دون الله».وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، السبت، أن مقاتلين من جماعة «دولة العراق الإسلامية» قاموا بقطع شجرة بلوط عمرها أكثر من 160 عامًا، بالقرب من مزار في بلدة «أطمة» كانت تطل على سهول المناطق الكردية المجاورة وتعتبر متنزها لأهالي المنطقة . يشار إلى أن النزاع في سوريا خلف منذ مارس 2011 نحو 100 ألف قتيل وتسبب في نزوح مليونين، بحسب بيانات الأمم المتحدة .

شبكةعيونالإخبارية

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