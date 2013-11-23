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غداً.. "المرأة حياة" بالسويس تنظم وقفة للمطالبة بالقصاص للطفلة زينة

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غداً.. "المرأة حياة" بالسويس تنظم وقفة للمطالبة بالقصاص للطفلة زينة غداً.. "المرأة حياة" بالسويس تنظم وقفة للمطالبة بالقصاص للطفلة زينة

قالت رويدا حسام مسئول حركة "المرأة حياة" بالسويس، إنهن سوف ينظمن، غداً الأحد، وقفة صامتة بالتنسيق مع جبهة ثوار السويس، للمطالبة بالقصاص للطفلة زينة التى اغتصبت وقتلت فى بورسعيد، ورفض الأسلوب الذى يتعرض له الأطفال فى ومطالبة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بإيجاد حل لهذه الظاهرة قبل تفشيها فى المجتمع.

وأضافت لـ "اليوم السابع" أن الحركة دعت جميع المواطنين والنشطاء، للمشاركة فى الوقفة للمطالبة بالقصاص، خاصة بعد أن تطورت القضية، واستخراج أحد المتهمين لشهادة تثبت أنه مريض نفسى، من أجل الخروج من القضية.
> وتابعت: "لن نصمت كثيراً على اللعب بالقانون، وضياع دماء هذه الطفلة.. وكأن الذى قتلها مجهول".

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مصر 365

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