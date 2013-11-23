مدير أمن السويس: لم نضبط الإخوان المتورطين فى قتل الطفل سمير الجمل

قال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، إن المواطنين فى منطقة أبو الحسن والترعة بحى الأربعين، أعاقوا حركة القوات أثناء الاشتباكات، ولم تتمكن القوات التحرك بكل قوتها وحريتها.

وأضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أنه يطالب المواطنين بالإيجابية ومساعدة القوات فى ضبط العناصر الإجرامية من قبل تنظيم الإخوان ومساعدة الأمن، موضحا أن عناصر الإخوان قتلت أمس طفلا وأصابت أخرين، ولو هناك إيجابية من المواطنين، لتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد كبير من هؤلاء الخارجين عن القانون، الذين يحملون الأسلحة النارية.

وتابع مدير الأمن، أنهم لم يلقوا القبض على قاتل الطفل سمير الجمل، وأنهم ألقوا القبض على عنصر واحد فقط من المشتركين فى مسيرة الإخوان.

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