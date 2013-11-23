أضرار جسيمة في محطة بترول بالفجيرة لاحتراق سيارة داخلها

اندلع حريق في سيارة نوع "أودي" أثناء توقفها في محطة بترول إينوك الواقعة على شارع الغرفة على كورنيش الفجيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة لحقت بالمحطة وسيارة أخرى، حيث أتت النيران على مكائن تعبئة الوقود بالمحطة والسقف العلوي لها.

وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني بالفجيرة وسيارات الشرطة وفرق الانقاذ والإسعاف إلى الموقع لمباشرة الحريق، ونجحت في إخماد الحريق، والسيطرة على النيران ومنع انتشارها في المكان ثم عمدت الفرق إلى تبريد مكان الحادث. وشهد الحريق تجمعات كبيرة من المارة، الذين اصطفوا لمشاهدة النيران تشتعل في محطة البنزين، وبدورها قامت الشرطة بمنعهم من الاقتراب من المكان حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح الرائد الدكتور سعيد الحساني، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الفجيرة لـ"البيان" أنه وفور تلقيهم للبلاغ في الساعة الثالثة ظهرار عن وجود حريق في إحدى محطات البترول، تحركت الفرق على الفور للمكان ونجحت في اخماده دون خسائر في الأرواح . وباشر المختصون في الحرائق من المختبر الجنائي البحث والتحقيق لمعرفة الظروف والأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق.