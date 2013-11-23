كلوب عن سجن زيدان: اتصلت به والأمر خاطئ

كشف يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند عن أنه اتصل للاطمئنان عن لاعبه السابق محمد زيدان بعد أنباء الحكم بحبسه ست سنوات.

وكانت محكمة الدقي قد حكمت غيابيا على محمد زيدان بالسجن لمدة 6 سنوات لاتهامه في 3 قضايا شيكات بدون رصيد من إحدى شركات المقاولات.

وقال كلوب لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد اتصلت به، والأمر ليس كما قُدم في الإعلام".

زيدان يتمتع بعلاقة قوية مع كلوب، وسبق وأن وصفه بـ"الأب الروحي" فلعب تحت قيادته في ماينتس 2006، قبل أن يضمه المدرب لدورتموند في 2009.

وكان زيدان قد قال في تصريحات لصحيفة دنماركية أن الأمر كان بسبب سوء تفاهم وتم حله.