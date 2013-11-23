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مصير طولان مع الزمالك في مهب الريح

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مصير طولان مع الزمالك في مهب الريح مصير طولان مع الزمالك في مهب الريح

يتحدد مصير حلمي طولان المدير الفني للزمالك سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل يوم السبت.

وكان الزمالك قد طالب طولان بتخفيض قيمة عقده في جلسة مع الإدارة الأسبوع الماضي وهو ما رفضه المدرب مبدئيا قبل أن يطلب مهلة للرد تنتهي يوم السبت.

وقال طارق جبريل عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com "بمنتهى الصراحة قدرات النادي المالية لا تتحمل مرتبات الجهاز الفني الحالي، ونحتاج إلى توفير الكثير من النفقات".

وتابع "أقدر الكابتن حلمي طولان ولكن الظروف تجبرنا على الكثير من التخفيضات في المرتبات".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه التخفيضات تأتي ضمن حملة لدفع طولان للرحيل من الفريق وفقا لرغبة بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما نفاه جبريل.

وأضاف عضو إدارة الزمالك "هذا غير صحيح فقط حددنا مبلغ محدد للمدير الفني وهو قدرة النادي في الفترة الحالية، إذا وافق عليه سيستمر في عمله وإذا لم يوافق وهذا حقه سنبحث عن غيره بنفس القيمة التي حددناها".

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