مراقب «إخوان سوريا» يتهم حزب الله وإيران بقتل شعبه: نختلف عن «إخوان مصر»

شنَّ المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، محمد رياض الشقفة، هجومًا لاذعًا ضد حزب الله اللبناني وإيران، ودعاهما إلى الخروج من سوريا، مشيراً إلى أن «إخوان سوريا» مختلفون في أساليبهم عن الإخوان في مصر، حيث إنهم لا يرغبون في الانفراد بالحكم في دمشق.

وقال «الشقفة»، في لقائه بقناة «العربية»، مساء الجمعة: «هناك دول داعمة لبشار الأسد وهي شريكة له في الجريمة، إيران تدعي أنها ثورية وهي مجرمة كحكم حافظ الأسد، وحزب الله يريد أن يحرر فلسطين بقتل الشعب السوري»، مضيفًا أن «حسن نصرالله يقاتل في سوريا من أجل تحرير فلسطين».

ووصف كلاً من «نصرالله» والولي الفقيه في إيران بالمجرمين، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن «الولي الفقيه أعطى أوامر للشيعة في العالم بأن يقتلوا الشعب السوري وباقي العالم يتفرج»، مؤكداً أن «هناك تكتلاً يقوده الولي الفقيه في إيران لقتل الشعب السوري».

وبسؤاله عن الوضع الميداني داخل سوريا، قال إن هناك عمليات كر وفر بين الجيش الحر وقوات النظام، وكلمة الفصل في الميدان للمقاتلين والجيش الحر أولاً.

وأضاف: «نتحاور مع الجيش الحر والمقاتلين، ونحن لا نشكل فصائل باسمنا لأن المعركة معركة الوطن ككل.. لم نشكل جماعات مقاتلة باسم الإخوان لكننا لا نمنع شبابنا من القتال، نحن ندعم الجماعات المقاتلة المعتدلة ونحضر للمستقبل أيضاً»، مشيراً إلى أن تنظيم «داعش» لديه إمكانيات مادية كبيرة وهو مدعوم من دول.

وبسؤاله عما إذا كان «إخوان» سوريا لديهم الطموح لحكم سوريا، قال «الشقفة»: «لا نرغب في حكم سوريا منفردين، فالشعب سئم الحكم الأحادي»، مشيرًا إلى أن «إخوان سوريا» مختلفون في أساليبهم عن الإخوان في مصر.