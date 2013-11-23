بالفيديو.. اشتباكات بين الأمن و«الإخوان» بمدينة نصر

وقعت اشتباكات، صباح الجمعة، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والشرطة بمدينة نصر، تبادل خلالها الطرفان إلقاء الحجارة، فيما قامت الأخيرة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين . وكان الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أعلن ارتفاع أعداد القتلي في اشتباكات الإخوان والأهالي والأمن، الجمعة، إلى 3 قتلى و15 مصابًا في 3 محافظات.وأضاف «الأنصاري» أن القتلى هم صلاح عادل صلاح، (21 سنة)، أصيب بطلق ناري من الجهتين اليمني واليسري بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى هليوبوليس بالقاهرة، وحالة الوفاة الثانية للطفل سمير أحمد، (10 سنوات)، أصيب بطلق خرطوش في الجمجة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السويس العام، والجثة الثالثة في المنيا لشخص مجهول الهوية.وعن الإصابات أفاد «الأنصاري» بأن القاهرة أصيب بها اثنان هم أحمد جمال فهيم، (17سنة)، بطلق خرطوش بالقدم، ومحمد علي أحمد بطلق خرطوش في الصدر، وفي السويس أصيب 3، هم مصطفى محمد عطا الله، (40 سنة)، وسعد منير أبوبكر، (60 سنة)، والسيد زكى عطية، (54 سنة)، وفى المنيا أصيب 10 تم نقل محمد عبدالعزيز إلى مستشفى مغاغة بسيارة الإسعاف، ونقل باقي المصابين عن طريق الأهالي.

شبكةعيونالإخبارية

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