«الخارجية الأمريكية»: الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ «خارطة الطريق»

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين باساكي، أن الحكومة المصرية ماضية قدمًا في تنفيذ «خارطة الطريق» وتدعيم مبادئ الديمقراطية ومشاركة كل الأطراف في العملية السياسية، وأن الخارجية الأمريكية تشجع الحكومة المصرية على ذلك.

وردًا على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والتي قال فيها إن الإخوان المسلمين سرقوا الثورة، قالت «باساكي» للصحفيين الجمعة: «إن كيري يعبر عن موقفه إزاء الثورات العربية وإنه كان يقصد أن الشباب هم الذين دفعوا بالثورة في مصر وأن الثورة المصرية لم تقم على أساس ديني أو أيديولوجي أو تهدف إلى التطرف».

وأضافت المتحدثة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة، غير أن الثورة في مصر قامت لتحقيق إرادة الشباب والشعب، دون أن يكون الدين أو الأيديولوجية أو التطرف وراءها.