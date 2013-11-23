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أمن أسوان يطلق قنابل الغاز لفض اشتباكات مع أنصار مرسي ويقبض على 8 منهم

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أمن أسوان يطلق قنابل الغاز لفض اشتباكات مع أنصار مرسي ويقبض على 8 منهم أمن أسوان يطلق قنابل الغاز لفض اشتباكات مع أنصار مرسي ويقبض على 8 منهم
نشبت مناوشات وتراشق بالحجارة بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مساء الجمعة، بمدينة أسوان خلال مسيرة دعا لها ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، ضمن فعاليات ما أطلقوا عليه «مليونية مذبحة القرن»، والتي انطلقت من ميدان الزلابية بوسط مدينة أسوان.وبدأت الأحداث عقب انطلاق المسيرة، حيث حدث تراشق لفظي بين المشاركين فيها وعدد من قوات وأفراد الأمن الذين تواجدوا على مقربة من المسيرة لتأمين المناطق والشوارع التي انطلقت منها المسيرة.وتحولت الواقعة إلى اشتباكات وأعمال من الكر والفر بين الطرفين، قامت على أثرها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على 8 من المشاركين في هذه المواجهات، فيما لم تسفر هذه الأحداث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

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