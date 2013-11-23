"حقوق الإنسان"يناقش السياسات الاقتصادية فى سياق مراحل الانتقال العربية

يفتتح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فايق، الحلقة النقاشية التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "السياسات الاقتصادية فى سياق مراحل الانتقال العربية.. مصر نموذجاً"، غدا السبت، وتستمر على مدى يومين بفندق رمسيس هيلتون فى القاهرة.

وتأتى الحلقة النقاشية ضمن جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان للتشجيع على إقامة منتديات للحوارات الاقتصادية فى بلدان التغيير العربية.

وأكد "فايق" أهمية إقامة الحلقات النقاشية حول دول الربيع العربى لمعرفة الإشكاليات التى تقابل تطلعات الشعوب العربية فى كل من مصر وليبيا وتونس واليمن من أجل تحقيق سياسات اقتصادية متوازنة، تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، والامتثال للالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونبذ الإقصاء والتمييز.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبى، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تناول الحالة المصرية على نحو معمق كدراسة حالة رئيسية بهدف الوقوف على الإشكاليات التى أعاقت تلبية التطلعات الشعبية خلال المرحلتين الانتقاليتين السابقتين، والتحديات التى تجابه العمل من أجل تلبية هذه التطلعات خلال المرحلة الراهنة، وبهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية للعمل على تبنيها.