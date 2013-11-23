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"هيئة أمريكية" تفرض غرامة على سامسونج بـ290 مليون دولار فى قضية آبل

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"هيئة أمريكية" تفرض غرامة على سامسونج بـ290 مليون دولار فى قضية آبل "هيئة أمريكية" تفرض غرامة على سامسونج بـ290 مليون دولار فى قضية آبل

أضافت هيئة محلفين أمريكية 290 مليون دولار غرامة على شركة سامسونج مقابل الأضرار التى سببتها لشركة آبل بانتهاكها براءات اختراع هاتفى "آى فون" و"آى باد"، ليصل المبلغ الإجمالى الذى يتوجب أن تدفعه الشركة الكورية الجنوبية إلى 930 مليون دولار.

ويشمل الحكم الذى صدر اليوم الخميس ثلاثة عشر جهازا لسامسونج، خلصت هيئة محلفين سابقة إلى أنهم شكلوا انتهاكا لبراءات اختراع منتجات "آبل".

وقضت هيئة المحلفين السابقة بأن تدفع سامسونج لآبل 1.05 مليار دولار، لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوسى كوه أمرت بمحاكمة جديدة وقدرت خسائر آبل بــــ450 مليون دولار بعد أن استخلصت خطأ هيئة المحلفين فى تقدير المبلغ المستحق على سامسونج.

وطالبت آبل بتعويض قيمته 380 مليون دولار، قائلة إن أجهزة سامسونج المستنسخة حققت مبيعات كبيرة.

وردت سامسونج بأن المبلغ المستحق فقط هو اثنين وخمسين مليون دولار لأن هذه الأجهزة لم تكن السبب فى اختيار معظم المستهلكين لشراء منتجات الشركة بدلا من آبل.

وقالت سامسونج إنها ستستأنف جميع الأحكام الصادرة.

من جانبها قالت المتحدثة باسم آبل كريستين هيوغت "بالنسبة لآبل، هذه القضية أكبر من براءات الاختراع والأموال".

حيث من المستحيل وضع لهذه القيم، نحن ممتنون لهيئة المحلفين لإظهارها أن استنساخ سامسونج لمنتجاتنا خطأ له ثمن".

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مصر 365

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