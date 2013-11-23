ريال مدريد لن يريح رونالدو في دوري الأبطال

مدريد، (إفي): كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن نجم فريقه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحصل على راحة قبيل عطلة اعياد الميلاد.

وأوضح أنشيلوتي أن رونالدو سيحصل على راحة في الأسبوع الذي سيشهد مواجهة أوليمبيك إكساتيفا في بطولة كأس الملك يوم السابع من الشهر المقبل.

وكان رونالدو قد تعرض للطرد في نهائي النسخة الماضية من الكأس امام أتلتيكو مدريد، مما يعني غيابه عن مواجهة إكساتيفا.

وأشار أنشيلوتي الى أنه لا ينوي إراحة رونالدو في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم ضمان الريال التأهل لدور الـ16 مع تبقي جولتين في دور المجموعات، مشددا على أنه لا يرى آثار ارهاق على قائد منتخب البرتغال، وأنه يتمتع بحالة بدنية جيدة.