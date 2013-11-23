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بالفيديو.. محافظ وقيادات سوهاج يقدمون العزاء لوالد الشهيد أحمد أبو دومة

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بالفيديو.. محافظ وقيادات سوهاج يقدمون العزاء لوالد الشهيد أحمد أبو دومة بالفيديو.. محافظ وقيادات سوهاج يقدمون العزاء لوالد الشهيد أحمد أبو دومة

قدم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج العزاء لوالد الشهيد الملازم أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، الذى استشهد مساء أمس على يد خارجين على القانون أثناء تواجده بخدمة أحد الأكمنة بدائرة القسم والذى شيعت جنازته اليوم من مسجد عمه الشهيد محمد عبد الجواد أبو دومة والذى استشهد فى تحرير سيناء عام 1972.

ومن جانبه، قال اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إن وزارة الداخلية هى أكثر الوزارات التى خسرت الكثير من أفرادها، موضحاً أن شهداء الشرطة هم فلذات كبد الوطن، متمنياً مساندة ودعم الشعب لقوات الأمن.

وأضاف "أنهم يحاولون التعامل مع الوضع الأمنى الحالى فى سوهاج بأقل الإمكانيات، مطالبا بتسريع المحاكمات حتى يكون هناك جزاء رادع لكل الإرهابيين.

كما تقدم بالعزاء أيضا لوالد الشهيد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، الذى أشار إلى أنه مهما فعلت القوى الإرهابية فلن تثنينا عن أداء واجبنا، وأنه يجب أن نقف جنبا إلى جنب ضد الإرهاب الأسود الذى يخطف من بين أيدينا فلذات أكبادنا الذين يقومون على حماية الأرض والعرض.

وشارك فى العزاء الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج والذى أوضح أن الإرهاب هو صنيعة نظام فاسد لم يجد قبولا لدى الشعب فلجأ لإرهابه وإخافته للحد من عجلة التقدم ومحاولة عرقلتها ومنع من التقدم والرقى.

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مصر 365

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