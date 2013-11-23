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الرصد الزلزالى بالعراق يحذر المواطنين من وقوع هزات ارتدادية

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الرصد الزلزالى بالعراق يحذر المواطنين من وقوع هزات ارتدادية الرصد الزلزالى بالعراق يحذر المواطنين من وقوع هزات ارتدادية

حذر مركز الرصد الزلزلى فى هيئة الأنواء الجوية العراقية مساء اليوم الجمعة، من حدوث هزات ارتدادية أخرى تضرب بغداد وعدة محافظات بعد منتصف الليلة، بعد وقوع زلزال فى وقت سابق بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر، داعيا السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

وقال رئيس قسم الرصد الزلزالى فى الهيئة عبد الكريم عبد الله، فى حديث لـموقع "السومرية نيوز"، إن "الرصد الزلزلى يحذر من حدوث هزات ارتدادية اخرى فى بغداد وعدة محافظات بعد الساعة 12 من منتصف ليلة اليوم"، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر".

وأوضح عبد الله أن"مصدر الهزة الثانية المتوقعة هو قضاء خانقين فى ديالى وكلار فى السليمانية"، مطالبا "مديرية الدفاع المدنى باتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث أضرار أو خسائر".

وبحسب عبدالله، فإن"هزة أرضية ضربت، مساء اليوم، مدينة بغداد ومحافظات بابل والنجف وديالى وواسط والديوانية وكركوك والسليمانية"، مبينا أن "قوة الهزة بلغت 3ر5 درجات على مقياس ريختر".

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