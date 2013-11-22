باكستان توجه تهمة القتل العمد للطبيب الذي دل الأمريكيين على مكان بن لادن

وجهت السلطات الباكستانية تهمة القتل العمد للطبيب شكيل أفريدي الذي ساعد الأمريكيين على الاستدلال على مخبأ الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد في عام 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن توجيه الاتهام يأتي على خلفية موت أحد مرضاه قبل ثمانية أعوام، وهو الاتهام الذي من شأنه أن يعقد موضوع الإفراج عن أفريدي، وقد يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات الأمريكية الباكستانية.

وتتهم السلطات الباكستانية الطبيب بترتيب حملة تطعيم كاذبة تم من خلالها جمع عينات من الحامض النووي لمساعدة وكالة المخابرات المركزية الامريكية في تعقب بن لادن.

وكان أفريدي – الذي يصفه مسؤولون أمريكيون بالبطل – قد اعتقل في أعقاب عملية اغتيال بن لادن في مايو2011 في عملية عسكرية أمريكية سرية أغضبت الحكومة الباكستانية وأدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وكانت السلطات الباكستانية قد أصدرت حكما على الطبيب بالسجن 33 عاما لارتباطه بتنظيم “عسكر الإسلام” المسلح، وهي التهمة التي ينفيها، إلا أن الحكومة أبطلت الحكم في أغسطس الماضي “لوقوع أخطاء إجرائية”.