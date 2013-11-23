فرسان مصر يقود حملة نظافة علي مستوي سنورس .

كتب : عبدالرحمن سالم

نجح حزب فرسان مصرامانة سنورس بالتعاون مع المهندس محمد طلبه رئيس المركز في ازالة العديد من اماكن تجمع القمامة والقاذورات المنتشرة علي مستوى المدينة بطول الشوارع والأحياء ، حيث طالب محمد محمود امين الحزب بتوفير حفار لنظافة الطرق ، وهو ما حدث ولاقي استجابة من التنفيذيين ، صرح بذلك حسن الشربيني نائب امين العمال واضاف ان الحزب قام بتشكيل لجنة للنزول علي الارض وفي الميادين ضمت في عضويتها كل من خالد ابو شوشة امين الفلاحين واحمد السماك امين العضوية وعبد الله اللباد امين الشباب واخرين ، هذا ولاقي هذا الاجراء ارتياح كبير وسط الاهالي واستجابة للتعاون مع فرسان مصر ، ويستقبل الحزب الشكاوي والطلبات والاقتراحات علي مدار اليوم للعمل علي حلها وتنفيذها .

شبكةعيونالإخبارية

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