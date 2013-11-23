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جمعية السواقي وائتلاف سنورس وحملة ابدأ بنفسك في مهمة لرصد الاشغالات بسنورس

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جمعية السواقي وائتلاف سنورس وحملة ابدأ بنفسك في مهمة لرصد الاشغالات بسنورس جمعية السواقي وائتلاف سنورس وحملة ابدأ بنفسك في مهمة لرصد الاشغالات بسنورس

كتب : عبدالرحمن سالم

تلقي مكتب شكاوي جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة وحركة المشاركة الشعبية شكوي من المواطن أحمد قرني تفيد تضرره من قيام أحد الاشخاص بالتعدي علي حرم الطريق العام وخروجه بمسافة تزيد عن 3 متر متجاوز الحد المسموح به ، حيث قام المحامي خالد حسين رئيس جمعية السواقي بالاتصال بكل من عبد الرحمن سالم مسئول حملة أبدأ بنفسك غير بلدك وكريم عطاء منسق ائتلاف شباب سنورس وتم معاينة الموقع محل الشكوي علي الطبيعه ورصد المخالفات والاستماع لمطالب الاهالي ، وتبين وجود خط للصرف الصحي اسفل المبني المخالف وهو ما يستحيل اصلاحه حال حدوث انفجار أو تلف ماسورة ألا بهدم العقار، وعقب الانتهاء من الاستماع للمتضررين ، قرر مسئولو جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية وائتلاف شباب سنورس وحملة أبدأ بنفسك غير بلدك ، ويمثلهم كل من خالد حسين وكريم عطاء وعبد الرحمن سالم التوجه مباشرة الي محافظ الفيوم الدكتور حازم عطيه والاتصال بالمهندس محمد طلبه رئيس مركز ومدينة سنورس ومخاطبة مديرية الطرق والاشغالات واملاك الدولة لحل الموضوع بشكل عادل وعاجل لا يحمل ضررا لأحد .

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