أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الكرش يتسبب فى قصور الهرمونات الجنسية عند الرجل

Google+ Print
الكرش يتسبب فى قصور الهرمونات الجنسية عند الرجل الكرش يتسبب فى قصور الهرمونات الجنسية عند الرجل

أصبحت البدانة والسمنة المفرطة أكثر انتشارًا فى نتيجة للغذاء الخاطئ والمأكولات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من ، مع قلة الحركة التى تؤدى لمشاكل كثيرة، وتتسبب فى حدوث أنواع كثيرة من السمنة.

يقول الدكتور على عباس، رئيس الجمعية المصرية للبدانة، إن السبب الرئيسى فى الإصابة بالسمنة العامل الوراثى، فهو يلعب دورا كبيرا، وقلة الحركة مع تناول المأكولات الدسمة والسريعة وأكل التسالى والحلويات وشرب المياه الغازية.

يضيف رئيس الجمعية المصرية للبدانة أن السمنة تنقسم إلى أنواع عديدة، منها السمنة فى الأطراف، والسمنة فى الجزء الأسفل فقط من الجسم، والسمنة الباطنية ()، وهى من أكثر أنواع السمنة التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وتصلب شرايين القلب والمخ.

ويوضح الطبيب أن السمنة الباطنية تصيب الرجال أكثر من النساء نتيجة لاختلاف تكوين الرجل، كما تؤدى إلى حدوث قصور فى الهرمونات الجنسية عند الرجل مما ينتج عنها قصور فى الناحية الجنسية، مشيرا أن إصابة النساء بالسمنة الباطنية تتسبب فى الإصابة بتكيس المبايض والعقم، ويكونون معرضين للإصابة بمرض السكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم