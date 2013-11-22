الكرش يتسبب فى قصور الهرمونات الجنسية عند الرجل

أصبحت البدانة والسمنة المفرطة أكثر انتشارًا فى مصر نتيجة للغذاء الخاطئ والمأكولات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، مع قلة الحركة التى تؤدى لمشاكل كثيرة، وتتسبب فى حدوث أنواع كثيرة من السمنة.

يقول الدكتور على عباس، رئيس الجمعية المصرية للبدانة، إن السبب الرئيسى فى الإصابة بالسمنة العامل الوراثى، فهو يلعب دورا كبيرا، وقلة الحركة مع تناول المأكولات الدسمة والسريعة وأكل التسالى والحلويات وشرب المياه الغازية.

يضيف رئيس الجمعية المصرية للبدانة أن السمنة تنقسم إلى أنواع عديدة، منها السمنة فى الأطراف، والسمنة فى الجزء الأسفل فقط من الجسم، والسمنة الباطنية (الكرش)، وهى من أكثر أنواع السمنة التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وتصلب شرايين القلب والمخ.

ويوضح الطبيب أن السمنة الباطنية تصيب الرجال أكثر من النساء نتيجة لاختلاف تكوين الرجل، كما تؤدى إلى حدوث قصور فى الهرمونات الجنسية عند الرجل مما ينتج عنها قصور فى الناحية الجنسية، مشيرا أن إصابة النساء بالسمنة الباطنية تتسبب فى الإصابة بتكيس المبايض والعقم، ويكونون معرضين للإصابة بمرض السكر.