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فولكس فاجن تكشف عن خطة استثمارية خمسية بقيمة 84.2 مليار يورو

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فولكس فاجن تكشف عن خطة استثمارية خمسية بقيمة 84.2 مليار يورو فولكس فاجن تكشف عن خطة استثمارية خمسية بقيمة 84.2 مليار يورو

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات فى أوروبا، اليوم الجمعة، عن خطط لاستثمار 84.2 مليار يورو (114 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة فى إطار خطة أن تصبح أكبر منتج للسيارات فى العالم بحلول عام 2018.

وقال رئيس الشركة مارتن فينتركورن إن "الاستثمار فى ترقية التكنولوجيات وتحديث المصانع سيمنح فولكس فاجن قوة إضافية فى طريقنا نحو الصدارة".

وتريد فولكس فاجن أن تحل محل شركة تويوتا موتور كورب اليابانية كأكبر شركة للسيارات فى العالم بحلول عام 2018، وتحتل فولكس فاجن حاليا المركز الثالث خلف شركة جنرال موتورز الأمريكية.

وأضاف فينتركورن أننا "سنستمر فى الاستثمار بقوة فى الابتكار وريادة التكنولوجيا على الرغم من الوضع الاقتصادى الغامض".

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