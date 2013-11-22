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شركتان من الخليج تتنافسان على فرص فى قطاع الطيران الأسترالى

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شركتان من الخليج تتنافسان على فرص فى قطاع الطيران الأسترالى شركتان من الخليج تتنافسان على فرص فى قطاع الطيران الأسترالى

أصبحت المعركة الدائرة بين شركتى الطيران فيرجن أستراليا وكوانتاس إيروايز على السماوات الأسترالية انعكاسا للمنافسة الشرسة بين شركات طيران إقليمية ومنها الشركتان الخليجيتان طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وسجلت فيرجن أستراليا وكوانتاس خسائر بسبب التنافس فى خفض الأسعار، والآن يتشاحن الطرفان بسبب خطة فيرجن لطلب رأسمال جديد من المساهمين الرئيسيين وهم الاتحاد للطيران والخطوط السنغافورية وطيران نيوزيلندا بقيمة 350 مليون دولار أسترالى (330 مليون دولار أمريكى) لدعم الميزانية.

ويتوقع محللون أن تخصص فيرجن بعض المبالغ لخدمات درجة رجال الأعمال إذ ستقوم بتحديث تجهيزات الطائرات وقاعات الاستراحة ضمن جهودها لاجتذاب عملاء من شركة كوانتاس التى تدعمها طيران الإمارات.

ويقدر بعض المحللين قيمة سوق السفر على درجة رجال الأعمال فى أستراليا بنحو 3.8 مليار دولار.

وهذه الغنيمة المحلية إلى جانب فرصة الفوز بعملاء يسافرون على الخطوط الإقليمية فى الخليج واليابان والصين تجعل البلد جذابا لثلاثى المساهمين فى فيرجن ولطيران الإمارات المتحالفة مع كوانتاس.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع طالبت كوانتاس الأسترالية بوقف عملية جمع التمويل لفيرجن وإعادة النظر فى تصنيفها كشركة طيران أسترالية، وقالت كوانتاس إن منافستها ممولة من قبل شركات طيران مدعومة من حكومات أجنبية.

وبموجب خطط فيرجن لزيادة رأس المال ستزيد الحصة الإجمالية للاتحاد للطيران والخطوط السنغافورية وطيران نيوزيلندا إلى أكثر من 70% ويتوقع محللون أن تزيد حصتهم أكثر من ذلك وهو ما قد يفضى إلى إلغاء قيد فيرجن فى البورصة الأسترالية وتحريرها من قواعد إعلان البيانات المالية التى ستظل منافستها ملتزمة بها.

وهددت فيرجن بإقامة دعوى قضائية بعد أن أرسلت إدارة كوانتاس رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين تحثهم فيها على توقيع التماس عبر الإنترنت للاعتراض على ما وصفتها بالمنافسة غير العادلة.

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مصر 365

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