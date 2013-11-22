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عودة قائد القوات الجوية المصرية إلى القاهرة بعد زيارة للإمارات

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عودة قائد القوات الجوية المصرية إلى القاهرة بعد زيارة للإمارات عودة قائد القوات الجوية المصرية إلى القاهرة بعد زيارة للإمارات

عاد الفريق طيار يونس المصرى قائد القوات الجوية المصرية إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، قادما من دبى بعد زيارة للإمارات العربية المتحدة استغرقت خمسة أيام شارك خلالها فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران.

وقالت مصادر مسئولة، إن المصرى أجرى خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين بدولة الإمارات وعدد من العسكريين من عدة دول من المشاركين فى المعرض، حيث تم بحث سبل دعم علاقات التعاون بين وهذه الدول فى مجالات التدريب المشترك.

وكان رئيس الوزراء المصرى حازم الببلاوى قد زار الإمارات فى نهاية الشهر الماضى استقبله خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسئولين.

وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية لدعم البرنامج التنموى المصرى تقدم بموجبها الإمارات إلى مصر مبلغ 4.9 مليار دولار "لتنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصرى".

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مصر 365

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