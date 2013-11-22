ديفيد بيا: نتائج أتليتكو توضح قدرته على المنافسة

مدريد /أ ش أ/ أكد ديفيد بيا نجم منتخب إسبانيا ونادى إتليتكو مدريد ، أن نتائج الفريق في المباريات القادمة ستحدد مساره ومدى قدرته على الاستمرار في المنافسة على لقب لاليجا خلال الفترة القادمة.

ويحتل نادى إتليتكو مدريد المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإسباني متخلفا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ، كما يتقدم بثلاث نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث .

كما يتصدر مجموعته في دوري الأبطال الأوروبي وحسم تأهله لدور الستة عشر من البطولة تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميونى .

وقال بيا في تصريحات لصحيفة أس الإسبانية :"حققنا بداية جيدة للموسم واظهرنا قدرة كبيرة على المنافسة سواء في الدوري المحلى أو دوري الأبطال الأوروبي".

وأضاف خلال حضوره حفل تكريمه بعد اختياره كأحسن لاعب في أتليتكو مدريد في شهر أكتوبر :"نحن سعداء بهذه البداية وندرك مع ذلك أننا يجب أن نواصل العمل بنفس الأسلوب ".