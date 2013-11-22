' رونالدينيو يستطيع اللعب لباريس سان جيرمان '

يؤمن البرازيلي جونينيو برنامبوكانو لاعب ليون الأسبق على قدرة مواطنه رونالدينيو على اللعب لباريس سان جيرمان مؤكدا أنه في حالة أفضل من التي كان عليها الإنجليزي بيكام عندما انتقل لصفوف الفريق.

وكان رونالدينيو قد أكد مسبقا أنه يود الإعتزال في صفوف باريس سان جيرمان والذي كان بوابته للعب في أوروبا عام 2001 قبل أن ينتقل لبرشلونة في 2003.

وقال جونينيو لإذاعة (مونت كارلو) "أعتقد رونالدينيو في حالة أفضل بكثيرا من التي كان عليها بيكام عندما انتقل لباريس سان جيرمان الموسم الماضي، لقد رأيته في الدوري البرازيلي وكأس الليبارتدورس في بعض المباريات .. مازلت تستطيع ترى رونالدينيو الحقيقي".

وأضاف "لا أعلم ماذا سيفعل باريس سان جيرمان لأنه يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وهم مرشحون للفوز بدوري الأبطال".

وأردف جونينيو "رونالدينيو لن يعود كما كان في برشلونة ولكنه يستطيع فعل بعض ما كان يقدمه، سيعود قريبا حتى في هذا العمر مازال يملك الوقت لتقديم شيء ما .. فهو يسجل ويصنع الأهداف فهو ذكي، هذا هو رونالدينيو يأتي بشخصيته ومازال يجلب الأضواء".

يذكر أن جونينيو عاد مجددا لناديه القديم فاسكو دا جاما البرازيلي بعد رحلة طويلة مع أندية ليون والغرافة ونيويورك ريد بولز كانت أبرزها مع الفريق الفرنسي الذي قاده للفوز بالدوري 7 مرات متتالية.