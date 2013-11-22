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العثور على جثة «مسنة» ماتت دون علم أحد قبل 10 أعوام بهولندا

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العثور على جثة «مسنة» ماتت دون علم أحد قبل 10 أعوام بهولندا العثور على جثة «مسنة» ماتت دون علم أحد قبل 10 أعوام بهولندا


> عثرت شرطة روتردام في هولندا على جثة سيدة مسنة ظلت داخل منزلها لمدة 10 أعوام من دون أن يلاحظ ذلك أحد.
> وذكرت وسائل الإعلام الهولندية وفقا لما نقلته جريدة “الحياة اللندنية” أن الشرطة عثرت على الجثة أمس (الخميس) بعد بلاغ من بعض عمال البناء بامتناع السيدة عن الرد على اتصالاتهم.
> وفتحت السلطات تحقيقاً حول ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة، وأكد جيران السيدة أنهم لم يكونوا على علم بوفاتها، وأنهم ظنوا أنها تركت المنزل لتذهب للعيش مع ابنتها.
> وحذر الصندوق الوطني للمسنين في هولندا من تكرار مشابهة خلال الآونة الأخيرة بين كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.
> وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يتم العثور يومياً على كهل وافته المنية في منزله منذ أكثر من 24 ساعة في أمستردام، وخمسة أشخاص سنوياً تجاوزت فترة وفاتهم شهرين من دون .

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