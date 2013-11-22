انتخاب السودان رئيسا للمجموعة الأفريقية فى المؤتمر العالمى للمناخ

تم انتخاب السودان رئيسًا للمجموعة الأفريقية فى المفاوضات بخصوص "التغيرات المناخية"، وذلك فى ختام أعمال (المؤتمر الـ19 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية)، الذى انعقد بالعاصمة البولندية وارسو، فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة رئيس وفد السودان، حيدر الصافى، المشارك فى المؤتمر فى اتصال هاتفى لوكالة السودان للأنباء من وارسو، اليوم الجمعة، إن السودان تم انتخابه بعد منافسة بين عدد من دول المجموعة الأفريقية، وستستمر رئاسته لمدة عامين، اعتبارًا من يناير 2014، مشيرًا إلى التنسيق الذى تم بين وزارتى الخارجية والبيئة، حتى تحقق الانتصار للسودان لقيادة المجموعة الأفريقية.

وأضاف، أن المؤتمر جاء فى إطار المسعى للوصول إلى اتفاق شامل للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، والتزام الدول المسببة للانبعاث الحرارى لتعويض الدول المتضررة.

وقد اختيرت فرنسا لتكون البلد المضيف لمؤتمر المناخ المزمع عقده فى العام 2015، وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة فى باريس، سيعقد مؤتمر حول المناخ فى ليما فى نهاية العام 2014.