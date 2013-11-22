هداف دوري أبطال آسيا: الأهلي فريق عالمي ومواجهته اختبار صعب

قال البرازيلي لويز جيليرمي "موريكي" مهاجم جوانزو إيفرجراند الصيني أن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية ستمثل اختبارا صعبا لفريقه الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.

ويواجه الفريق الصيني الذي يقوده الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي الأهلي في افتتاح مباريات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها المغرب يوم 14 ديسمبر المقبل.

وقال موريكي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "مواجهة الأهلي ستكون اختبارا صعبا، وعلينا أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق الفوز، فنحن نمثل الصين وآسيا".

وتابع صاحب الـ27 عاما "ولذلك لن ندخر أي جهد من أجل الحصول على نتيجة جيدة".

وأشار موريكي الذي سجل 13 هدفا لفريقه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم ليتوج هدافا للبطولة إلى المواجهات القوية التي تنتظر فريقه في مونديال الأندية.

وأوضح "كأس العالم للأندية تضم أفضل الفرق في العالم، ولكننا سنستعد لهم".

ويتأهل الفائز من مباراة الفريق الصيني والأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي.