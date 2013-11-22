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الجزائر: العثور على مخبأ للذخيرة الحية فى ولاية إدرار ومقتل إرهابى

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الجزائر: العثور على مخبأ للذخيرة الحية فى ولاية إدرار ومقتل إرهابى الجزائر: العثور على مخبأ للذخيرة الحية فى ولاية إدرار ومقتل إرهابى

تمكن أفراد الجمارك لبرج باجى مختار فى ولاية إدرار بالتنسيق مع الجيش الوطنى الجزائرى، من اكتشاف مخبأ للذخيرة الحية تحت الكثبان الرملية بصحراء قاحلة بين برج باجى مختار وتمنراست، كما استعادوا أسلحة رشاشة من طراز "إف أم" وأخرى لأسلحة من نوع "أكا 47"، ولا يزال التحقيق متواصلا والبحث جاريًا، من أجل العثور على مخابئ أخرى.

من جهة أخرى، نجحت قوات الجيش الوطنى الشعبى الوطنى فى ولاية خنشلة من القضاء على إرهابى فى العقد الرابع من العمر، واستعادة سلاحه من طراز "كلاشينكوف"، وذلك خلال كمين نصبته قوات الجيش فى مستوى المنطقة الجنوبية بمدينة خنشلة، تزامنًا مع حملة تمشيط واسعة كانت وحدات الأمن المشتركة قد بدأتها منذ حادثة اغتيال صاحبة محطة الوقود بمنطقة رأس الماء بمدينة أولاد رشاش، بعد أن هاجمته مجموعة مسلحة، وأطلقت عليه وابلا من الرصاص داخل محطة الوقود على الطريق الدولى تونس - الجزائر.

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