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مدير قصر ثقافة الإسماعيلية يتقدم باعتذار عن منصبه

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مدير قصر ثقافة الإسماعيلية يتقدم باعتذار عن منصبه مدير قصر ثقافة الإسماعيلية يتقدم باعتذار عن منصبه

قال وليد حشمت مدير قصر ثقافة الإسماعيلية إنه تقدم باعتذار رسمى عن منصبه كمدير لقصر الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، اعتراضا على تصميم الإقليم إقامة احتفالية افتتاح مهرجان الإبداع الثانى للفنون التشكيلية بالقصر فى الوقت الذى استشهد فيه 11 جنديا مصريا بالشيخ زويد بشمال سيناء فجر الأربعاء الماضى، من بينهم شهيدان من أبناء الإسماعيلية.

وأضاف وليد حشمت، كنا نجهز للاحتفالية قبل وقوع الحدث بأيام، وكان هناك اتفاق على تقديم عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية والآلات الشعبية عقب الافتتاح وعند سماع الخبر يوم الأربعاء الماضى، تم إبلاغ الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى وافق على إلغاء الافتتاح لأنه كان من المقرر أن يحضر الافتتاح برفقة محافظ الإسماعيلية، إلا أننا فوجئنا بإصرار الإقليم على إقامة الاحتفالية بدون العروض الفنية وشهدها نائب رئيس الهيئة الدكتور رضا الشينى.

وأشار وليد أن مدير الفرع الثقافى محمد الشربينى أيضا تقدم باعتذار عن منصبه كمدير للفرع وتم تقديمه للإقليم فى نفس اليوم بسبب الافتتاح.

مطالبا بالتحقيق فى الواقعة وخاصة أن المحافظة أعلنت الحداد ثلاثة أيام حزنا على دماء الشهداء وكان من الأجدر إلغاء الاحتفالية بثقافة الإسماعيلية وإلغاء جميع الاحتفالات خلال فترة الحداد.

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مصر 365