بالأسماء..50 شخصية عامة بينهم" السيسي " بقوائم اغتيالات إرهابية

فيتو

حصلت "فيتو" على قائمة اغتيال لعدد من الشخصيات العسكرية والشرطية والسياسية والإعلامية .. تم ضبطها مع أحد المقبوض عليهم بسيناء.

وضمت القائمة التي ننفرد بنشرها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ، اللواء صبحى صدقى رئيس أركان الجيش المصرى، اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، الفريق إيهاب مميش رئيس هئية قناة السويس، اللواء محمود حجازى رئيس المخابرات الحربية ، محمد حنفى ضابط بجهاز الأمن الوطنى ، الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى، يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى ، عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، أكرم القصاص مدير تحرير اليوم السابع، مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن، ميلاد حنا بجريدة الوطن، محمود مسلم مدير تحرير جريدة الوطن، ياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم، عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، محمد الباز جريدة الفجر، عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، محمود سعد مقدم برنامج بقناة النهار، لميس الحديدى مقدمة برامج بقناة ال سي بي سي، عماد الدين أديب وخيرى رمضان بنفس القناة، جابر القرموطى مقدم برنامج مانشيت بقناة أون تى في، شريف عامر ولبنى عسل مقدما برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، معتز الدمرداش مقدم برنامج مصر الجديدة بنفس القناة، وائل الإبراشي مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة دريم، يسري فودة مقدم برامج بقناة أون تي في، والكاتب سليمان جودة، والكاتب علاء الأسواني، والكاتب عمار على حسن، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي، جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، طاهر أبوزيد وزير الرياضة، حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، هشام رامز محافظ البنك المركزي، أشرف العربي وزير الاستثمار، محمد بركات رئيس بنك مصر، أحمد جلال وزير المالية، منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، وأحمد بهجب رئيس مجموعة دريم.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن القائمة التي تم ضبطها مع المتهمين تضمنت خطة لاستهداف مؤسسات حيوية بالدولة .. على رأسها مجلسا الشعب والشوري ومجمع التحرير ووزارة الداخلية وأقسام الشرطة، ومستشفي المعادي العسكري، مقرات المخابرات الحربية، مقر جامعة الدول العربية .. بالإضافة إلى تفجيرات بمناطق الزمالك والمهندسين وجاردن سيتي والكنائس وخطوط المترو.

واشتملت الخطة كذلك على انتشار جماعات إرهابية قادمة من سيناء إلى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتنفيذ عمليات الاغتيال.

ومن ضمن المناطق العشوائية التي تتمركز فيها تلك الجماعات .. منطقة امبابة وحدائق القبة وشبرا .. إلى جانب بعض المناطق الراقية مثل مدينة نصر وشارع الأربعين بالإسكندرية .. بالإضافة إلى انتشار عدد من العناصر في محافظات الشرقية والدقهلية.

شبكةعيونالإخبارية

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