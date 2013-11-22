أكبر حزب معارض بالمغرب: قرارات حكومة بنكيران "تهدد" استقرار البلاد

اتهم حزب الاستقلال، أكبر حزب معارض بالمغرب، حكومة عبد الإله بنكيران بـ"تهديد" استقرار البلاد؛ جراء ما وصفه بـ"قراراتها وإجراءاتها المتهورة".

جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة التنفيذية (بمثابة أمانة عامة) للحزب، اليوم الجمعة، وذلك غداة اجتماع لها بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، برئاسة حميد شباط، الأمين العام للحزب.

وأفاد البيان بأن شباط شدد، خلال الاجتماع نفسه، على أن "الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، تتسم على المستوى الحكومى باستمرار حالة الانتظارية (البطىء) القاتلة، والارتجال فى اتخاذ القرارات"، على حد وصفه.

وحذر شباط من "خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب القرارات والإجراءات المتهورة للحكومة ورئيسها والتى تتسم فى كثير من الأحيان بالشخصنة"، معتبرا أن هذا التوجه "يهدد الاستقرار ويؤدى حتما إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعى القابل للانفجار فى أى وقت".

واتهم حكومة بنكيران بأنها "أحجمت عن الانخراط فى مسلسل الأوراش (ورش) الإصلاحات الكبرى التى بإمكانها الاستجابة لانتظارات الشعب وبلورة ذلك فى مشروع القانون المالى (الميزانية)، وهكذا أصرت على اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من التحملات (الأعباء)".